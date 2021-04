Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,2605 EUR +0,27% (12.04.2021, 11:26)



Borsa Italiana-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,258 EUR +0,20% (12.04.2021, 11:58)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Deutschland Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (12.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ OTC-Symbol: IITSF) unter die Lupe.Ein bestimmendes Thema im ersten Quartal sei an den Märkten die Angst vor der Rückkehr der Inflation gewesen. Als Reaktion habe es eine Rally bei den Anleiherenditen in den USA und Europa gegeben, die zeitweise die Aktienmärkte unter Druck gesetzt hätten. Weiteren Rückenwind durch die steigenden Zinsen erhielten hingegen Finanztitel.Auch in Europa gebe es einige Finanzinstitute, die von weiterhin hohen Renditen bei Anleihen profitieren würden. Eine Analyse von Bloomberg Intelligence zeige, dass die Swedbank bei einem Zinsanstieg um 1% rund 37% mehr beim Nettozinseinkommen in der Kasse hätte. Auch die italienische Intesa Sanpaolo gehöre mit 28% zu den Favoriten.Die Intesa Sanpaolo sei eine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Die größte Bank Italiens sei neben dem Kreditgeschäft aber noch in der Vermögensverwaltung und dem Investmentbanking stark aufgestellt und deswegen gut diversifiziert. Daher sollte die Aktie von der allgemeinen Wirtschaftserholung im Sommer in Italien profitieren können. Das für das laufende Jahr erwartete KGV von 12 sei geringer als die Bewertung der Peers mit im Schnitt 16. Zudem bleibe die Dividende aussichtsreich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:2,258 EUR +0,07% (12.04.2021, 11:57)