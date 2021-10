Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,5105 EUR +0,22% (13.10.2021, 09:29)



Borsa Italiana-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,5135 EUR +0,04% (13.10.2021, 09:35)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Borsa Italiana-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

ISP



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Borsa Italiana-Symbol: ISP) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (13.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin von "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Borsa Italiana-Symbol: ISP) ein Kauf für Mutige.Das starke Investmentbanking-Geschäft und die Aussicht auf eine wirtschaftliche Erholung hätten seit dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 die Kurse der Bankaktien wieder nach oben katapultiert. Nun rücke die Konsolidierung im Sektor selbst und auch die lange tot geglaubte Zinsfantasie erneut in den Vordergrund. Wer beide Szenarien an der Börse spielen möchte, werfe einen Blick auf die italienische Intesa Sanpaolo.Südeuropäische Finanztitel hätten noch bis vor wenigen Jahren als besonders riskant gegolten. Viele Institute hätten aber die Kehrtwende geschafft und würden sehr gut am Markt performen. Dazu gehöre Italiens größte Bank, die Intesa Sanpaolo. Mittlerweile habe sich das Papier zu einem Analysten-Liebling gemausert. 31 Experten würden den Titel covern, davon würden nun 21 zum Kauf raten. Zehn weitere würden dabeibleiben. Derzeit würde sich niemand von den Titeln trennen oder sie aktiv verkaufen. Das durchschnittliche Ziel auf Sicht von zwölf Monaten liege bei 2,72 Euro.Die Intesa Sanpaolo habe 2020 die kleinere UBI Banca geschluckt, sei aber immer noch so stark kapitalisiert, dass weitere Übernahmen nicht ausgeschlossen seien. In die Karten spielen sollte den Italienern nun die aufkommende Zinsfantasie. Die Anleiherenditen europäischer Staatspapiere hätten in den letzten Wochen bereits deutlich zugelegt. Die EZB wolle von einer geldpolitischen Wende allerdings noch nichts wissen. Steige das Zinsniveau um ein Prozent, würde sich das Nettozinseinkommen der Intesa um mehr als 30 Prozent erhöhen. Das entspreche 2,47 Milliarden Euro.Das Papier von Intesa Sanpaolo bleibt ein Kauf für Mutige, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie: