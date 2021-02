Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,067 EUR +1,70% (05.02.2021, 16:51)



Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,0615 EUR +2,59% (05.02.2021, 16:37)



Borsa Italiana-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,065 EUR +2,81% (05.02.2021, 16:39)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Deutschland Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (05.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ OTC-Symbol: IITSF) unter die Lupe.Das Finanzunternehmen habe sich im Geschäftsjahr 2020 mehr als respektabel aus der Affäre gezogen. Zwar hätten drohende "coronabedingte Kreditausfälle" bei Italiens größter Bank im abgelaufenen Jahr deutlich am Gewinn gezehrt. Doch Analysten hätten einen noch größeren Einbruch befürchtet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zähle aufgrund der positiven Überraschung heute zu den Gewinnern.Konkret habe unter dem Strich ein Überschuss von knapp 3,3 Mrd. Euro und damit rund 22 Prozent weniger als ein Jahr zuvor gestanden, wie das Geldhaus aus Turin am Freitag mitgeteilt habe. Milliardenschwere Sondergewinne aus der 2020 erfolgten Übernahme der Konkurrentin UBI Banca seien von Abschreibungen und den Kosten der Integration zum Jahresende wie erwartet wieder zunichte gemacht worden.So habe in Q4 unter dem Strich ein Verlust von 3,1 Mrd. Euro gestanden. Analysten hätten im Schnitt mit einem noch etwas größeren Minus gerechnet. Rechne man die Effekte aus dem Kauf der UBI Banca heraus, hätte Intesa im Gesamtjahr ebenfalls rund 3,1 Mrd. Euro als Gewinn eingestrichen. In Q4 hätte das Nettoergebnis dann knapp über Null gelegen.Im Corona-Jahr 2020 habe das Geldhaus rund 4,2 Mrd. Euro für ausfallgefährdete Kredite zurückgelegt, rund doppelt so viel wie 2019. Im neuen Jahr sollten die Risikokosten aber deutlich niedriger ausfallen. Auch deshalb peile die Intesa-Führung um Bankchef Carlo Messina für 2021 weiterhin einen Gewinn von mehr als 3,5 Mrd. Euro an.Intesa Sanpaolo habe im Ergebnis ordentliche Zahlen vorgelegt. Dazu bekomme die Aktie Fantasie durch die Konsolidierung auf dem italienischen Bankenmarkt. Die Ubi Bank habe man sich schon geschnappt. Durchaus denkbar seien weitere strategische Zukäufe. Auch beim Thema Dividendenzahlung sehe es erfreulich aus - womöglich gebe es im Oktober noch einen Nachschlag.Kurzum: Engagierte Anleger lassen die Gewinne bei der Intesa Sanpaolo-Aktie weiter laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 2,50 Euro. (Analyse vom 05.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link