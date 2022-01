Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,5205 EUR +0,16% (24.01.2022, 12:40)



Borsa Italiana-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,5245 EUR -1,08% (24.01.2022, 12:26)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Borsa Italiana-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

ISP



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Borsa Italiana-Symbol: ISP) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (24.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Borsa Italiana-Symbol: ISP) unter die Lupe.Die Woche beginne wieder mit roten Vorzeichen, bisher sei 2022 für die meisten Titel wenig erfreulich verlaufen. Diese Woche würden Anleger auf den FED-Entscheid am Mittwoch schauen, bei dem es v.a. darum gehe, wie schnell die Zinsen in den USA steigen sollten. Das könnte die Märkte weiter unter Druck setzen, aber es gebe auch Aktien die steigen würden, und im laufenden Jahr bisher gut abgeschnitten hätten. Einen Blick wert sei die Intesa Sanpaolo.Der italienische Marktführer sei mit einem KGV von 10 in etwa so hoch bewertet wie die Peers. Allerdings werde mit den Q4-Zahlen am 3. Februar die Bekanntgabe einer neuen Strategie erwartet. Attraktiv sei schon jetzt die Ausschüttungsquote von 70% des Jahresgewinns, was für 2022 angepeilt werde.Die Intesa Sanpaolo habe es seit der Finanzkrise geschafft faule Kredite konsequent abzubauen und sich breiter aufzustellen. Ein wichtiges Standbein sei mittlerweile die Vermögensverwaltung, die weniger volatile Erträge als der Rest des Konzerns aufweise. Zudem beteilige man sich an der Konsolidierung des italienischen Bankenmarkts und habe 2020 die UBI Banca geschluckt.Auch bei vielen Analysten überwiege der Optimismus. So habe die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für die Aktien der Intesa Sanpaolo von 3 auf 3,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Quartalszahlen der italienischen Banken dürften durchwachsen ausfallen, so Analyst Jean-Francois Neuez in einem aktuellen Branchenausblick. Das neue Kursziel habe er mit der Verschiebung des Bewertungshorizonts in die Zukunft begründet.Mutige Anleger könnten noch vor den Zahlen am 3. Februar eine kleine Position aufbauen. Bankaktien würden im derzeitigen Umfeld ihre Stärken ausspielen, der Sektor könnte 2022 gut performen. Die Intesa Sanpaolo besteche zudem mit einer für 2021 erwarteten Dividendenrendite von rund 8%. Der Stopp verbleibe bei 1,80 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link