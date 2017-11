Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,858 EUR +0,11% (08.11.2017, 09:04)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (08.11.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF).Mit einem Nettoergebnis von 650 (Vj.: 628) Mio. Euro in Q3 sei die Prognose von 625 Mio. Euro übertroffen worden. Die harte Kernkapitalquote nach Basel III sei zum 30.09.2017 deutlich auf 13,4% (30.06.2017: 13,0%) gestiegen. Alles in allem hätten die Q3-Zahlen überzeugen können. Die Schwäche beim Zinsüberschuss (-3% y/y (+/-0% q/q)) habe durch eine starke Entwicklung der Provisionseinnahmen (+11% y/y (+5% q/q)) überkompensiert werden können. Die Zahlen würden den Geschäftsplan 2014 bis 2017 untermauern, der u.a. eine Erlösdiversifikation (Wachstum im Vermögensmanagement und im Sachversicherungsgeschäft; bedingt höhere Provisionseinnahmen) vorsehe und mit den Gesamtjahreszahlen Anfang 2018 ein Update erfahren solle. Hier sollten dann auch die mittel- bis langfristigen Wachstums- und Ergebnisperspektiven der beiden Ende Juni übernommenen Banco Popolare di Vicenza und Veneto Banco deutlicher werden.Der Analyst habe seine Ergebnisprognose für 2017 leicht gesenkt (EPS: 0,45 (alt: 0,44) Euro). Für das Wertpapier würden die im Branchenvergleich schlanke Kostenstruktur, die guten Kapitalquoten (gewährleistet hohe Dividendensicherheit) sowie die attraktive Dividendenrendite sprechen.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Intesa Sanpaolo-Aktie. Das Kursziel werde bei 3,40 Euro belassen. (Analyse vom 08.11.2017)Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:2,842 EUR -0,80% (08.11.2017, 09:12)