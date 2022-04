Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen (Dienstag, 12. April 2022): Die erste Einschätzung des Krieges in der Ukraine durch die vom ZEW befragten Finanzmarktanalysten war bereits dramatisch: Noch nie zuvor waren die ZEW-Konjunkturerwartungen in diesem Tempo gefallen, so die Analysten der DekaBank.USA: Verbraucherpreise (Dienstag, 12. April 2022): Im März 2021 habe in den USA die Phase der ungewöhnlich hohen Anstiege der Verbraucherpreise begonnen. Der März in diesem Jahr werde die bisherigen starken Vormonate noch übertreffen. Mit einem Zuwachs um 1,2% gegenüber dem Vormonat erwarten die Analysten der DekaBank den stärksten Anstieg seit September 2005. Die Jahresteuerungsrate werde mit 8,5% sogar den höchsten Wert seit Dezember 1981 erreichen. Hintergrund für diesen Zuwachs seien die Energiepreise, die bedingt durch den Krieg in der Ukraine auf globaler Ebene sehr deutlich angestiegen seien. Aber auch ohne die Bereiche Lebensmittel und Energie sei die Verteuerung von Gütern und Dienstleistungen weiterhin ungewöhnlich hoch. Hierbei würden die früheren transitorischen Preiseffekte sogar langsam in den Hintergrund rücken.EZB: Ratssitzung (Donnerstag, 14. April 2022): Bei dieser Ratssitzung dürfte die EZB ihre Entscheidung vom März bekräftigen, angesichts der hohen Inflation die Normalisierung der Geldpolitik fortzusetzen, aufgrund der erhöhten Unsicherheit dabei aber graduell und datenabhängig vorzugehen. Mit ihren neuen makroökonomischen Projektionen habe die EZB eine erste Einschätzung vorgenommen, wie sich der Krieg in der Ukraine auf den Euroraum auswirken werde. Es zeichne sich ab, dass sie dabei sowohl den resultierenden Anstieg der Inflation als auch den dämpfenden Einfluss auf das Wirtschaftswachstum unterschätzt habe. Auf der Pressekonferenz dürfte thematisiert werden, welche Implikationen sich daraus für die Geldpolitik ergeben würden. (08.04.2022/ac/a/m)