Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine chinesische Delegation reist nach Washington, um nach Wegen zu suchen, eine weitere Eskalation im Handelsstreit zu vermeiden, so die Analysten der DekaBank.Die europäische Wirtschaft habe im ersten Halbjahr 2018 einen Gang zurückgeschaltet. Eine weitere Verlangsamung der wirtschaftlichen Dynamik im dritten Quartal sei bislang nicht zu erkennen. Die Stimmung in der Wirtschaft in Euroland sei nach wie vor gut. Darauf dürfte auch der Einkaufsmanagerindex im August hindeuten. Dies gelte sowohl für den Teilindex der Industrie als auch für den Teilindex der Dienstleister. Mit mehr als einer schwachen Seitwärtsbewegung sei allerdings nicht zu rechnen. Aus Umfragen gehe hervor, dass die Unternehmen mit Engpässen bei Material und Arbeit zu kämpfen hätten. Gleichzeitig sei die Unsicherheit über die weltwirtschaftliche Entwicklung durch Protektionismus und Schwellenländerprobleme hoch.Auf dem Symposium der Federal Reserve Bank of Kansas City in Jackson Hole würden Zentralbanker, Wirtschaftswissenschaftler und wichtige Finanzmarktakteure zusammenkommen. Der Titel des diesjährigen Treffens "Changing Market Structure and Implications for Monetary Policy" klinge nach eher technischen Diskussionen. Erstmals werde Jerome Powell in seiner Funktion als neuer FED-Chef auf dem Treffen einen Vortrag halten und über aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen sowie den geldpolitischen Ausblick sprechen. Neben verschiedenen ökonomischen Beiträgen würden aber auch diverse Interviews von verschiedenen Zentralbankern Einblick in deren aktuellen makroökonomischen Einschätzungen vermitteln. Insbesondere Antworten zur FED-Bilanzreduzierung und deren Auswirkungen sowie über die Höhe des neutralen Leitzinses in den USA seien derzeit spannend. (17.08.2018/ac/a/m)