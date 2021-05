Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturerwartungen der vom ZEW befragten Finanzmarktanalysten zählen trotz des Rückgangs im vergangenen Monat zu den höchsten in der Historie des Indikators, so die Analysten der DekaBank.In China habe die Pandemie im vergangenen Jahr zwischen März und Mai zu deutlichen Preisrückgängen geführt. Daher komme es in diesem Jahr zu Basiseffekten, die bereits im März zu einem Anstieg der Inflationsrate von 0,2% auf +0,4% geführt hätten. Die Analysten würden erwarten, dass die Inflationsrate im April auf 1,2% gestiegen sein und im Mai nochmals zulegen werde. Insgesamt sei aber trotz des anhaltenden Aufschwungs der Konjunktur kein starker Preisdruck zu erkennen. Die Inflationsrate dürfte im weiteren Jahresverlauf deutlich unter dem Regierungsziel von 3% bleiben und keine Notwendigkeit einer geldpolitischen Straffung bedingen.Im April des vergangenen Jahres seien die US-Einzelhandelsumsätze aufgrund der Corona-Krise zum zweiten Mal in Folge erheblich gesunken. Dann sei aufgrund der damaligen Fiskalhilfe eine rasche Aufholbewegung gefolgt und schon im Juni sei das Vorkrise-Umsatzniveau übertroffen worden. Anfang dieses Jahres hätten zwei weitere Fiskalprogramme für einen erneuten Schub gesorgt. Dieser Schub dürfte im April dieses Jahres zwar bereits wieder nachgelassen haben, aber es reiche noch aus, um die Jahresveränderungsrate der Einzelhandelsumsätze auf eine Rate von 51,2% zu hieven. Wochendaten zur Umsatzentzwicklung würden allerdings für mehrere Teilbereiche deutliche Umsatzrückgänge gegenüber dem Vormonat andeuten. (07.05.2021/ac/a/m)