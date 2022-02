Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China: Einkaufsmanagerindex (Dienstag): Die Schwäche des Immobiliensektors und Produktionsbeschränkungen zur Luftreinhaltung während der Olympischen Spiele dürften im Februar auf der Produktionstätigkeit der chinesischen Industrie gelastet haben, so die Analysten der DekaBank.Euroland: Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Mittwoch): Die Inflation im Euroraum dürfte im Februar weiter auf 5,6% zugenommen haben. Wichtigste Triebfeder seien dabei erneut die Preise von Energiegütern, deren fortgesetzte Anstiege sich besonders stark auswirken würden, weil die entsprechenden Gewichte im Warenkorb zum Jahresanfang deutlich erhöht worden seien. Zudem seien die Preisanpassungen bei Erdgas und Elektrizität in den einzelnen Mitgliedsländern der Währungsunion unterschiedlich weit fortgeschritten, sodass in Ländern wie Deutschland mit weiteren Erhöhungen gerechnet werden müsse. Der Rückgang der Kerninflation im Januar habe unter anderem auf einem Basiseffekt im Zusammenhang mit der temporären Mehrwertsteuersenkung in Deutschland beruht und dürfte daher noch keine Trendwende markiert haben.USA: Anzahl der Beschäftigten (Freitag): Der US-Arbeitsmarktbericht für Februar könne bedeutsam für den Zinsentscheid der FED im März sein. Denn zu diesem Termin dürfte die Leitzinswende eingeläutet werden. Die Omikron-Welle habe in den USA in den vergangenen Wochen deutlich abgenommen. Dies habe auch für einen Anstieg der Mobilitätsindikatoren gesorgt. Allerdings hätten die Restriktionen im Vergleich zum Vormonat leicht zugenommen. In der Gesamtschau erwarten die Analysten der DekaBank daher einen etwas schwächeren Beschäftigungsaufbau. Aus geldpolitischer Sicht relevanter seien allerdings die Daten zum Auslastungsgrad am Arbeitsmarkt, also Arbeitslosenquote und Partizipationsrate. Insgesamt dürfte der Arbeitsmarktbericht einen weiteren Anstieg des Auslastungsgrades andeuten. (25.02.2022/ac/a/m)