Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eigentlich standen die Zeichen auf Erholung der Stimmungsindikatoren, so die Analysten der DekaBank.Deutschland habe die Kurve gekriegt. Nach Schrumpfung und Stagnation in den letzten beiden Quartalen des Jahres 2018, dürfte das Bruttoinlandsprodukt zu Jahresbeginn 2019 wieder normal angestiegen sein. Die Industrie bleibe weiterhin ein Bremsklotz, wenngleich sie sich wieder tapfer nach oben gearbeitet habe. Die belastenden Sonderfaktoren des letzten Jahres seien abgeklungen, doch nach wie vor laufe der globale Konjunkturmotor nicht rund. Dafür zeige sich die Binnenkonjunktur umso stärker. Vor allem Konsum und Bauinvestitionen dürften das Wachstum angetrieben haben. Insgesamt dürfte das deutsche Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 0,4% im Vorquartalsvergleich zugelegt haben.Die US-Einzelhandelsumsätze dürften sich im April im Vergleich zum Vormonat nur wenig verändert haben. Zwei gegenläufige Effekte hätten in diesem Monat vorgelegen: Die Anzahl der verkauften PKW habe relativ deutlich gegenüber dem Vormonat abgenommen, sodass die Umsätze der Autohändler geschrumpft sein würden. Hingegen hätten deutlich gestiegene Benzinpreise für ein vermutlich starkes Umsatzplus der Tankstellenbetreiber gesorgt. Die engere statistische BEA-Abgrenzung beinhalte nur die Teil-bereiche, die in die Berechnung der tatsächlichen Konsumausgaben direkt einfließen würden. Diese Abgrenzung sei zudem weniger volatil und daher etwas aussagekräftiger für die aktuelle Konsumdynamik. Für diese BEA-Abgrenzung erwarten die Analysten der DekaBank ein eher unauffälliges Umsatzplus. (10.05.2019/ac/a/m)