Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wirtschaftliche Erholung verläuft in den USA nicht einheitlich, berichten die Analysten der DekaBank.Um wie viel das deutsche Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal geschrumpft sei, sei schon bekannt. Es sei ein Jahrhundertabsturz gewesen. Doch die Juni-Indikatoren könnten ein Bild vermitteln, mit welcher (Rest-)Geschwindigkeit aus dem abgelaufenen Quartal man in das neue gestartet sei. Einer der aktuell besten frühzeitig vorliegenden Indikatoren seien die Umsatzsteuervoranmeldungen. Diese würden nach einem kräftigen Mai auf eine Abflachung der wirtschaftlichen Aktivität im Juni hindeuten. Dies sollte sich insbesondere in einem geringeren Plus der Industrieproduktion zeigen. Für die Bauproduktion würden die Analysten sogar ein leichtes Minus erwarten. Unterm Strich verbleibe für die Produktion im Produzierenden Gewerbe eine im Vergleich zu normalen Zeiten immer noch kräftige Zunahme.Kühle sich die US-Wirtschaft angesichts deutlich gestiegener Neuinfiziertenzahlen nochmals ab? Der Arbeitsmarktbericht für Juli dürfte insgesamt auf eine weiterhin kräftige Erholung hindeuten. Zu beachten sei hierbei, dass die Daten in der ersten Julihälfte erhoben worden seien. Bis dahin dürfte die wirtschaftliche Aktivität im Vergleich zur ersten Junihälfte weiter angestiegen sein. Zwar habe sich der Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in diesem Zeitraum verlangsamt. Gleichwohl sei das Ausmaß des Rückgangs der Erstanträge im historischen Vergleich weiterhin groß gewesen. Die Analysten würden daher erwarten, dass auch der Beschäftigungsaufbau sehr hoch ausfallen werde. Derzeit zeichne sich allerdings eine nachlassende Dynamik bei der Beschäftigung ab, sodass ein erneuter Beschäftigungsabbau im August durchaus möglich erscheine. (31.07.2020/ac/a/m)