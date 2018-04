Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bei der Veröffentlichung des ifo Geschäftsklimas sind einige Neuerungen zu beachten, so die Analysten der DekaBank.Bei dieser Ratssitzung dürfte die EZB keine wesentlichen Änderungen an ihrer Kommunikation beschließen. Insbesondere dürfte sie weiterhin in Aussicht stellen, ihre Wertpapierkäufe fortzusetzen, bis eine nachhaltige Zunahme der Inflation zu erkennen sei. Bei ihrem Treffen Anfang März seien die Notenbanker zwar der Meinung gewesen, diesem Ziel schon ein Stück näher gekommen zu sein. Ihr Optimismus habe jedoch in erster Linie auf der Stärke des wirtschaftlichen Aufschwungs beruht. Einige seither veröffentlichte Konjunkturdaten seien schwächer ausgefallen als erwartet, während der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie andere geopolitische Risiken zugenommen hätten. Die EZB dürfte daher einen weiterhin vorsichtigen Ausblick auf ihre zukünftige Geldpolitik formulieren.Nach drei verhältnismäßig kräftigen Quartalen habe sich die Wachstumsdynamik der US-Wirtschaft im ersten Quartal abgeschwächt. Gegenüber dem Vorquartal und auf das Gesamtjahr hochgerechnet dürfte der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts bei 2,0% gelegen haben. Dies sei aus zweierlei Hinsichtlich bemerkenswert: Zu Beginn des Jahres seien umfangreiche Steuersenkungen erfolgt - vor diesem Hintergrund sei die Wachstumsverlangsamung enttäuschend. Allerdings werde die Wirtschaftsentwicklung dank einer unzureichenden Saisonbereinigung im ersten Quartal nach unten verzerrt. Rechne man diese Verzerrung heraus, dann dürfte das Wirtschaftswachstum nur geringfügig schwächer gewesen sein als zuvor. Allerdings dürfte ein wesentlicher Wachstumstreiber von der Normalisierung der Lagerinvestitionen stammen. (20.04.2018/ac/a/m)