Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland ist schlecht, so die Analysten der DekaBank.Das Umfeld für die europäische Wirtschaft sei nicht einfach. Denn die Liste an Belastungsfaktoren sei lang. Dazu würden unter anderem hohe Inflation, Lieferkettenprobleme, Materialengpässe, Corona in China und der Krieg in der Ukraine gehören. Diese seien wichtige Themen, die auch die Stimmung der Unternehmen in Euroland belasten würden. Das dürfte auch der Einkaufsmanagerindex im Mai zum Ausdruck bringen. Allerdings habe der Teilindex der Dienstleister im April noch von der Corona-Erholung profitiert. Obwohl das Umfeld für die Unternehmen schwierig sei, lasse sich ein Absturz beim Einkaufsmanagerindex im Mai nicht erkennen. Die Rahmenbedingungen seien derzeit für die Industrie schwieriger als für die Dienstleister.Die Ausgaben der privaten US-Haushalte dürften im April um 0,7% gegenüber dem Vormonat angestiegen sein. Hierbei unterstütze eine relativ solide (Brutto-)Einkommensentwicklung sowie vermutlich überdurchschnittlich hohe Steuerrückerstattungen des vergangenen Jahres. In realer Rechnung seien die Ausgaben in den vergangenen Monaten nur kaum angestiegen. Verantwortlich hierfür sei der Preisdruck gewesen, der vom nominalen Konsumanstieg fast alles weggehobelt habe. Im April sei der Preisanstieg gegenüber dem Vormonat verhältnismäßig gering gewesen, was bereits die Verbraucherpreise angedeutet hätten. Hierfür sei ein negativer Rückpralleffekt bei den Energiepreisen hauptverantwortlich. Im Mai dürfte diese Entlastung nicht mehr gelten - die Benzinpreise würden zurzeit fast täglich neue Rekordstände erreichen. (20.05.2022/ac/a/m)