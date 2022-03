Die Einkommen der privaten Haushalte dürften von einer relativ kräftigen Lohnentwicklung profitiert haben. Allerdings nehme die fiskalpolitische Hilfe weiter ab, sodass in Summe das Einkommensplus nicht besonders hoch ausfallen dürfte. Die Einzelhandelsumsätze hätten im Februar nur geringfügig zugenommen, Indikatoren für den Konsum würden aber insgesamt eine stärkere Entwicklung andeuten.



Die Inflation im Euroraum dürfte im März massiv zugenommen haben. Der rasante Anstieg des Ölpreises nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine habe zu blitzartigen Preiserhöhungen bei Benzin, Diesel und Heizöl geführt, die sich auch danach nur teilweise zurückgebildet hätten. Die Verbraucherpreise von Erdgas und Elektrizität würden zwar deutlich langsamer reagieren, hätten sich aber bereits zuvor auf einem nach oben gerichteten Trend befunden. Die Kerninflation dürfte zunächst nicht weiter zugenommen haben. Einem kräftigen Preisauftrieb bei Industriegütern infolge gestiegener Kosten stehe ein dämpfender Einfluss des in diesem Jahr späten Osterfestes bei saisonabhängigen Dienstleistungen gegenüber.



Der US-Arbeitsmarktbericht für März dürfte einen weiteren hohen Beschäftigungsaufbau beinhalten. Seit Januar vergangenen Jahres seien die Corona-bedingten Restriktionen gelockert worden. In diesem Zeitraum habe der Stellenaufbau gut 560 Tsd. Personen pro Monat betragen. Mit einem ähnlich hohen Zuwachs sei auch im März zu rechnen, zumal die zwischenzeitliche Belastung durch die Omikron-Welle deutlich abgenommen haben dürfte. Im Februar hätten die durchschnittlichen Stundenlöhne für Aufsehen gesorgt, denn sie hätten nur gegenüber dem Vormonat stagniert. Vermutlich sei dies nur ein Ausrutscher gewesen. Die Verzerrungen am Arbeitsmarkt dürften noch zu hoch sein, als dass die Lohndynamik spürbar sinken könnte. (25.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den USA steigt die Inflationsrate weiter an, so die Analysten der DekaBank.Aus Sicht der FED sei das wichtigste Inflationsmaß der Deflator der privaten Konsumausgaben. Dieser dürfte im Februar von 6,1% auf 6,4% weiter angestiegen sein - die Daten von den Verbraucherpreisen würden dies nahelegen. Ein weiterer Anstieg drohe im März, weil sich für diesen Monat bereits ein sehr hoher Energiepreisanstieg andeute.