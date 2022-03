Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Inflationsanstieg im Vereinigten Königreich setzt sich fort, so die Analysten der DekaBank.Im vierten Quartal 2021 habe sich bereits die Konjunkturdynamik in Euroland deutlich verlangsamt. Es habe die Hoffnung auf eine Besserung im ersten Quartal 2022 bestanden. Dies dürfte nun durch den Krieg in der Ukraine hinfällig werden. Aber die Unsicherheit sei enorm hoch. Daher würden die Einkaufsmanagerindices für den März mit großer Spannung erwartet. Sowohl für den Teilindex der Industrie als auch für den Teilindex der Dienstleister sei mit Rückgängen zu rechnen. Bei den Dienstleistern könnten die weit verbreiteten Corona-Lockerungen für ein leichtes Gegengewicht sorgen. Aber dies dürfte bei der Befragung der Unternehmer in Euroland die Belastungen durch den Krieg in der Ukraine nicht überkompensieren können.Bei der letzten ifo-Umfrage seien die Ereignisse in der Ukraine noch zu frisch gewesen, um sich im ifo Geschäftsklima widerzuspiegeln. In der März-Umfrage werde dies nun nachgeholt. Angesichts des anhaltenden Krieges, gewaltiger Sanktionen und enormer Energiepreisanstiege sei mit einem äußerst kräftigen Rückgang zu rechnen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass diese sich in besonderem Maße bei den Geschäftserwartungen zeigen werde. Der Ukraine-Krieg sei eine Zäsur im Handel mit Russland, aber auch mit Blick auf die Energieversorgung in Deutschland. Allein die Ungewissheit über die Welt nach dem Krieg würde schon reichen, um die Stimmung zu dämpfen. Die Analysten würden mit einem der stärksten Einbrüche der Geschäftserwartungen und des ifo Geschäftsklimas rechnen. (18.03.2022/ac/a/m)