Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Inflation im Euroraum dürfte im Januar nur geringfügig auf 4,7% zurückgegangen sein, so die Analysten der DekaBank.Nachdem die EZB im Dezember die Einstellung des Wertpapierkaufprogramms PEPP und den Pfad der Wertpapierkäufe des APP für die kommenden Monate angekündigt habe, seien die geldpolitischen Weichen für die nähere Zukunft gestellt. Bei dieser Ratssitzung dürfte die EZB einerseits ihre Bereitschaft zu einem Kurswechsel unterstreichen, falls sich eine dauerhaft zu hohe Inflation abzeichne. Andererseits dürfte sie weiterhin vor einer verfrühten Straffung der Geldpolitik warnen. Auf der Pressekonferenz werde es deshalb vor allem darum gehen herauszuhören, wie die Notenbanker die seit der Dezember-Sitzung veröffentlichten Inflationsdaten beurteilen würden und wie groß ihre Geduld sei, um auf einen Rückgang der Inflation zu warten.Der Arbeitsmarkt in den USA gebe weiterhin Rätsel auf: Warum würden ihm so viele Personen fernbleiben? Erkennbar sei dies an einer im Vergleich zum Vorkrisenstand immer noch deutlich niedrigeren Partizipationsrate. Sorge dieses Fernbleiben für ein knapperes Angebot am Arbeitsmarkt und damit für Lohndruck? Der Arbeitsmarktbericht für Januar werde diese Fragen kaum beantworten können, denn es gebe zwei Sonderfaktoren: Omikron und die Witterung. Die Virusvariante Omikron dürfte verhindern, dass beispielweise im Corona-sensiblen Bereich Freizeit und Gastronomie ein größerer Stellenaufbau stattfinden könne. Die Witterung sei im Vormonat extrem günstig gewesen, während der Januar eher übliche Temperaturen aufgewiesen habe. Eine diesbezügliche Normalisierung wiege ca. 100 Tsd. Stellen schwer. (28.01.2022/ac/a/m)