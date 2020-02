Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die drastischen Schritte zur Eindämmung der Corona-Epidemie haben die Wirtschaft Chinas im Februar schwer getroffen, so die Analysten der DekaBank.Der US-Vorwahlkampf der Demokratischen Partei für die Präsidentschaftskandidatur komme in die nächste wichtige Phase: Nach der Abstimmung in South Carolina am Wochenende werde am Dienstag in zwölf Bundesstaaten gewählt. Es gehe hierbei um die Stimmen von 1358 Wahlmännern, die beim Parteitag im Juli zumindest im ersten Wahlgang verpflichtet seien, für den jeweiligen Kandidaten zu stimmen. Daher werde dieser Wahltag auch "Super Tuesday" genannt. Die Kandidaten, die an diesem Tag schlecht abschneiden würden, hätten praktisch keine Aussicht mehr auf eine Nominierung. Zuletzt habe sich der Senator Bernie Sanders die größten Hoffnungen machen können. Aber der bisherige Vorwahlkampf sei bereits voll an Wendungen gewesen, sodass durchaus Überraschungen denkbar seien.Der Druck auf die OPEC und ihre Verbündeten sei groß. Die Ölpreise stünden aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus stark unter Druck. Nur eine erneute Produktionskürzung könnte einen weiteren Ölpreisverfall verhindern, daher seien die Erwartungen an das Meeting im Vorfeld ziemlich hoch. Das technische Komitee habe vor ein paar Wochen eine Reduzierung um 0,6 Mio. Barrels vorgeschlagen, allerdings habe die Bedrohung durch Corona seitdem zugenommen. Saudi-Arabien werde wohl versuchen, eine weitere Reduzierung der Fördermengenobergrenze um 1 Mio. Barrels Rohöl täglich durchzusetzen, Russlands Unterstützung habe dieser Vorschlag bisher allerdings nicht gewinnen können. Sollte es wider Erwarten zu keinem Beschluss kommen, würden die Ölpreise massiv unter Druck geraten. (28.02.2020/ac/a/m)