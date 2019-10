Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft hat sich trotz der globalen Abschwächung in den vergangenen Monaten als relativ widerstandsfähig erwiesen, so die Analysten der DekaBank.Senke die FED zum dritten Mal in Folge das Leitzinsintervall oder sollten die Auswirkungen der vorherigen beiden Schritte abgewartet werden? Über die grundsätzliche Notwendigkeit einer weiteren geldpolitischen Lockerung sei der Konsens unter den FOMC-Mitglieder relativ gering. Entsprechend schwierig dürften die Diskussionen darüber verlaufen, bei diesem Meeting eine Senkung vorzunehmen. Die Analysten würden dennoch eine Senkung erwarten und diese liege darin begründet, dass es die FOMC-Mitglieder in den vergangenen Wochen versäumt hätten, die Kapitalmärkte auf eine Nicht-Senkung vorzubereiten. Den möglichen Änderungen im Statement werde man vermutlich nicht entnehmen können, wie der weitere zeitnahe geldpolitische Kurs aussehen werde. Daher werde das Hauptaugenmerk auf die anschließende Pressekonferenz von Powell zu richten sein.Die Schwäche der europäischen Wirtschaft aus dem zweiten Quartal 2019 setze sich im zweiten Halbjahr fort. Die Stimmungsindikatoren würden bislang keine Besserung andeuten. Die tiefgreifenden Probleme in Teilen der europäischen Industrie seien eine spürbare Belastung für die Gesamtwirtschaft in Euroland. Für das dritte Quartal sei beim Bruttoinlandsprodukt in Euroland nur mit einem schwachen Zuwachs zu rechnen. Es seien aber deutliche nationale Unterschiede vorhanden. Aus Deutschland und Italien sei kein Wachstumsbeitrag zu erwarten. Die italienische Wirtschaft sei sogar auf Kurs, für das Gesamtjahr 2019 leicht zu schrumpfen. Die Stützen für Euroland würden Frankreich und Spanien bleiben. (25.10.2019/ac/a/m)