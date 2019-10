Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Noch gibt es für das dritte Quartal kaum harte Daten, doch es scheint schon heute klar, dass es das siebte Quartal der deutschen Industrierezession gewesen sein wird, so die Analysten der DekaBank.Die Inflationsrate der US-Verbraucherpreise dürfte sich im September kaum verändert haben. Vor allem die Energiepreise würden einen Inflationsanstieg verhindern. In der statistisch engeren Abgrenzung ohne Lebensmittel und Energie (Kernrate) habe es zuletzt drei auffallend kräftige monatliche Preisanstiege in Folge gegeben. Hierfür sei das Durchwirken der Zollanhebungen gegenüber China-Waren verantwortlich gewesen. Zudem habe es positive Rückpralleffekte in Teilbereichen gegeben, die zu Beginn des Jahres eine auffallend schwache Preisentwicklung aufgewiesen hätten. Gemessen hieran dürfte sich die Kernrate im September wenig auffallend entwickelt haben: Die Analysten würden einen monatlichen Preisanstieg um 0,2% sowie eine unveränderte Veränderungsrate von 2,4% erwarten.Laut Medienberichten sollten Ende der Woche neue Handelsgespräche zwischen den USA und China stattfinden. Im August seien die Gespräche nach nur einem Treffen wieder abgebrochen worden, und die USA hätten eine neue Runde von Zollerhöhungen eingeleitet. Diesmal würden die Analysten auf beiden Seiten mehr Bereitschaft erwarten, den Dialog über mehrere Runden fortzuführen. Die von den USA für den 15. Oktober angekündigten Zollerhöhungen dürften zunächst nicht umgesetzt werden, um keinen schnellen Abbruch der Gespräche zu riskieren. Eine umfassende Einigung würden die Analysten aber für unwahrscheinlich halten, weil das gegenseitige Vertrauen, das dafür notwendig wäre, nicht vorhanden sei. Weitere Zollerhöhungen seien vor allem vom Wahlkampfkalkül Donald Trumps abhängig. (04.10.2019/ac/a/m)