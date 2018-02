Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dieses Wochenende dürften viele Finanzmarktakteure als kurze Atempause empfunden haben, so die Analysten der Deutschen Bank.Tatsächlich habe Trump während seines Wahlkampfes eine Wende hin zu eiserner Fiskaldisziplin versprochen. Doch das sei nun Geschichte. Das jährliche Defizit werde 2019 voraussichtlich auf eine Billion US-Dollar steigen, so dass sich die Neuverschuldung, gemessen an dem, wie unter Obama vor drei Jahren gewirtschaftet worden sei, mehr als verdoppeln dürfte. Bis 2027, so warne das Committee for a Responsible Federal Budget, könnte das jährliche Defizit auf zwei Billionen Dollar klettern, so dass der US-Haushalt dann an Schuldenniveaus bis hin zu zirka 105 Prozent des Bruttoinlandsprodukts heranreichen könnte. Letztmalig habe es so etwas gegen Ende des Zweiten Weltkrieg gegeben. Immerhin: Der Haushaltsstreit sei vorerst gelöst, was den Handel kurzfristig beruhigt haben möge. Aber der Schuldenberg, den die USA (trotz Vollbeschäftigung und guter Konjunktur) langfristig anhäufen könnten, wirke beängstigend.Dollar-Investoren scheinen sich derzeit lediglich dem kurzfristigen Aspekt zu widmen, so die Analysten der Deutschen Bank. Der Euro habe am Freitag kurz vor der 1,2195er Unterstützung gestoppt und bleibe daher in seinem kurzfristigen Aufwärtstrends zwischen 1,2085/90 und 1,2470. (12.02.2018/ac/a/m)