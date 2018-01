Wien (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Aktienmärkte starteten nach einer kurzen Konsolidierung Ende Dezember mit voller Wucht ins neue Jahr, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Inzwischen sei der MSCI World (in USD) sei Jahresbeginn rund 5% im Plus. Die Analysten hätten zwar keinen so kräftigen Jahresauftakt erwartet - angesichts einer von ihnen weiterhin sehr stark erwarteten US-Berichtssaison würden sie sich aber kurzfristig nicht gegen den Trend stellen wollen und würden die globale Aktienmarktgewichtung leicht nach oben nehmen. Viele Stimmungs- und Momentums-Indikatoren seien inzwischen allerdings massiv überkauft, sodass dem US-Markt nach der Berichtssaison die Luft ausgehen könnte und anschließend auch eine heftigere Korrektur nicht verwundern sollte. Das gelte insbesondere, sobald der Effekt der US-Unternehmenssteuersenkung vollständig eingepreist sei: Der europäische Aktienmarkt sei (in Lokalwährung) zuletzt aufgrund der scharfen EUR-Aufwertung deutlich hinter den USA zurückgeblieben, hier würden die Analysten Aufholpotenzial sehen, sobald der EUR/USD-Anstieg zumindest an Tempo verliere (was aus ihrer Sicht wahrscheinlich sei).



Trotz des jüngsten Abverkaufs bei EUR-Staatsanleihen und der Chance auf eine kurzfristige Stabilisierung würden die Analysten weiterhin einen deutlichen Mehrertrag im High-Yield-Bereich erwarten. Rohstoffseitig seien sie auf den aktuellen Niveaus sehr pessimistisch für den Rest des ersten Quartals, und würden sowohl bei Öl als auch Gold eine deutliche Preiskorrektur erwarten. (23.01.2018/ac/a/m)





