Hannover (www.aktiencheck.de) - An den wichtigsten europäischen Aktienbörsen sowie in den USA und in China haben sich die Kurse zuletzt stabilisiert, und die Aktienindices konnten mit leichten Gewinnen die vergangene Woche beenden, berichten die Analysten der Nord LB.Das geopolitische Umfeld, zu dem auch die von den USA angezettelten Handelsstreitigkeiten, die Spannungen mit Saudi-Arabien im Zusammenhang mit dem Tod des Journalisten Khashoggi und einige andere Risikofaktoren wie die Ankündigung von US-Präsident Trump, ein wichtiges, zwischen den USA und Russland bestehendes Abrüstungsabkommen einseitig aufzukündigen, zählen würden, bilde keinen günstigen Rahmen für die nun angelaufene Berichtssaison. Die Hoffnungen einiger Optimisten, dass die Quartalsberichte der Unternehmen den Börsen positive Impulse verleihen könnten, seien inzwischen erheblich gedämpft worden. Nach gutem Start in den USA hätten dort einige Berichte mittlerweile enttäuscht, und die Reihe der Gewinnwarnungen deutscher Unternehmen sei zuletzt um einige prominente Fälle länger geworden.Angesichts der Häufung der geopolitischen Unsicherheiten würden die Analysten der Nord LB es bereits als Erfolg betrachten, wenn die jüngste Stabilisierung der Beginn einer länger andauernden Bodenbildung bei den führenden Aktienindices wäre. (22.10.2018/ac/a/m)