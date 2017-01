Um ihre dünne Kapitaldecke aufzupolstern, erwäge die Führung der Deutschen Bank einen Teil-Börsengang ihrer Vermögensverwaltung. Die Deutsche Asset Management werde von Analysten auf bis zu acht Milliarden Euro geschätzt. Somit bliebe Deutschlands größter Bank bei einem Verkauf von 25 Prozent ein Erlös von ca. zwei Milliarden Euro. Mit einem Anteil von 75 Prozent behielte die Mutter dabei volle Kontrolle über ihr Kerngeschäft. Insidern zufolge seien die Überlegungen jedoch noch in einem frühen Stadium. Der Aktienkurs habe auf die Nachricht positiv reagiert und sei um drei Prozent auf ein Zwölf-Monats-Hoch gestiegen. Seit dem Rekordtief Ende September 2016 habe sich der Kurs beinahe verdoppelt.



Der US-Pharma-Konzern Johnson & Johnson wolle das Schweizer Biotechnologieunternehmen Actelion für 30 Milliarden US-Dollar übernehmen. Das Geschäft des 1997 gegründeten Unternehmens sei auf Medikamente zur Behandlung von lebensbedrohlichem Bluthochdruck im Lungenkreislauf spezialisiert und hochprofitabel. Die Offerte beinhalte einen Preis von 280 Franken pro Aktie, was einem Aufpreis von 23 Prozent gegenüber dem letzten Börsenkurs vor dem Angebot entspreche. Börsianer hätten den Deal für solide gehalten und würden keine Gegenangebote von Konkurrenten erwarten. Die Actelion-Aktie habe an der Börse in Zürich um 20 Prozent zugelegt.



Im Zuge der laufenden Berichtssaison hätten diese Woche Samsung und LG ihre Zahlen für das vierte Quartal 2016 präsentiert. Samsung habe positiv trotz Rückruf des "Galaxy Note 7" überrascht und habe sogar die Handysparte vorantreiben können. Des Weiteren hätten beträchtliche Umsatz- und Gewinnzuwächse im OLED- und Halbleitergeschäft zu einem operativen Gesamtgewinn von fast acht Milliarden US-Dollar verholfen.



Beim Konkurrenten LG habe sich dagegen ein abweichendes Bild gezeigt. Das südkoreanische Unternehmen habe einen operativen Verlust von rund 30 Millionen Dollar verbucht. Das Hauptdefizit liege in der "Mobile-Division". Hier seien Verkaufserwartungen deutlich unterschritten worden.



Daneben habe diese Woche auch die Google-Mutter Alphabet berichtet. Der Konzern habe den Umsatz um 22 Prozent gesteigert, der Gewinn habe jedoch lediglich um acht Prozent angezogen. Er sei gesondert durch höhere Steueraufwendungen belastet worden und habe damit die Expertenerwartungen verfehlt. Im Anschluss an die Nachrichten sei die Alphabet-Aktie um 2,2 Prozent gefallen. (Ausgabe vom 27.01.2017) (30.01.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem ruhigen Handel zum Jahresauftakt, nahmen die Märkte diese Woche an Fahrt auf, so die Experten von Union Investment.Der Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe erstmals die Marke von 20.000 Punkten knacken können und auch dem deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) über 11.800 Punkte verholfen. Gründe für den Anstieg seien vor allem die starke US-Berichtssaison sowie Rückenwind vom US-Präsidenten Donald Trump gewesen. Dieser habe die Umsetzung mehrerer Wahlversprechen in die Wege geleitet und damit die Zuversicht auf weitere Wirtschaftsmaßnahmen gestärkt.Auf Wochensicht habe der DAX am Freitagnachmittag mit 1,6 Prozent im Plus gestanden. Auch die US-Börsen hätten zum Wochenende, mit +1,3 Prozent im Dow Jones Industrial Average und +1,0 Prozent im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), fester notiert. Lediglich dem EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei die Luft ausgegangen, er habe sich mit einem Gleichstand zur Vorwoche zufrieden geben müssen. Global betrachtet habe der MSCI World bis Donnerstagabend 1,2 Prozent zugelegt.