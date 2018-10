Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt kommt nicht auf die Beine, so die Analysten der Helaba.Der V-DAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) notiere mittlerweile bei 22,12. Damit rücke die Strukturmarke bei 23,46 in greifbare Nähe. Der CBOE VIX habe gestern um 21 Prozent auf 25,23 zugelegt. Damit sei der Index in diesem Monat bereits über 100 Prozent geklettert. Natürlich würden sich die Entwicklungen der letzten Tage zunehmend auch in den langfristigen Charts widerspiegeln. So habe der DAX-Kursindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine seit dem Jahr 2009 bestehende Aufwärtstrendlinie sowie das 50%-Retracement (5.354) durchbrochen. An der Wall Street habe der Dow (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gestern über 600 Punkte verloren. Damit seien die bisherigen Jahresgewinne pulverisiert worden.Nach einem kurzen Ausflug über das Fibonacci-Level bei 11.351 Zählern habe der DAX gestern seinen Abwärtsimpuls, begleitet von hoher Dynamik, fortgesetzt. Im Zuge dessen seien weitere wichtige Supports wie beispielsweise eine Gann-Strukturprojektion (11.266) durchbrochen worden. Heute stehe ein Test der unteren Begrenzung eines auf Wochenbasis definierten Abwärtstrendkanals (11.145) auf der Agenda. Sollte dieser nachhaltig, auch auf Wochenschlusskursbasis, auf der Unterseite verlassen werden, würde sich weiteres Abwärtspotenzial eröffnen. Laut Kurszielformel wären dann Kursziele von zunächst 10.725 und 10.305 Zählern relevant. (25.10.2018/ac/a/m)