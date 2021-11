Börsenplätze InterCard-Aktie



Tradegate-Aktienkurs InterCard-Aktie:

9,30 EUR +1,64% (02.11.2021, 09:20)



Xetra-Aktienkurs InterCard-Aktie:

9,10 EUR -0,55% (02.11.2021, 09:19)



ISIN InterCard-Aktie:

DE000A0JC0V8



WKN InterCard-Aktie:

A0JC0V



Ticker-Symbol InterCard-Aktie:

II8



Kurzprofil InterCard AG Informationssysteme:



Mehr als zwei Millionen Menschen haben in einem Identifikationssystem von InterCard (ISIN: DE000A0JC0V8, WKN: A0JC0V, Ticker-Symbol: II8) ihre persönliche ID angelegt. Einmal registriert, bewegen sie sich damit sicher und frei in einer Vielzahl angeschlossener Zugangs- und Bezahlsysteme. Mit ihrer persönlichen Chipkarte oder App - verlinkt mit ihrer zentralen ID. Sie nutzen Tag für Tag die Chipkarte von InterCard, um innerhalb ihres Unternehmens, ihrer Klinik und in vielen anderen Organisationen Leistungen abzurechnen und zu bezahlen, sich zu identifizieren, Türen zu öffnen, Drucker und Computernetzwerke zu nutzen und vieles mehr.



Rechte wie Zugangsrechte lassen sich dabei zugleich zentral für alle Systeme festlegen. Mit nur einem zentral verwalteten Guthaben können sie egal wo in den angeschlossenen Anwendungen bezahlen. Mit vielen neuen Möglichkeiten.



Bei Bezahl- und Zugangssystemen an Universitäten und Hochschulen in Deutschland und der Schweiz ist InterCard heute schon klarer Marktführer mit mehr als 80% Marktanteil. Alleine 1,6 Mio. Studierende identifizieren sich mit der Chipkarte und nutzen damit die gesamte Infrastruktur an mehr als 200 Universitäten, Hochschulen und Studierendenwerken in Deutschland, der Schweiz und darüber hinaus.



Doch damit nicht genug: Das Unternehmen will seine Identifikationssysteme zum Standard für immer mehr Organisationen, Unternehmen, Kliniken und Communities machen. Alles genutzt mit nur einer ID - von InterCard. Die Kunden benötigen dafür Jahr für Jahr weit mehr als eine halbe Million neuer und individuell kodierter Chipkarten. Sie bekommen Updates, Upgrades, neue Systemkomponenten und die Sicherheit, dass das Unternehmen immer zuverlässig für sie da ist, wenn es gebraucht wird. www.intercard.org (02.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - InterCard-Aktienanalyse von Analyst Cosmin Filker von der GBC AG:Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuelle Aktienanalyse zum Kauf der InterCard-Aktie (ISIN: DE000A0JC0V8, WKN: A0JC0V, Ticker-Symbol: II8).Die InterCard AG Informationssysteme (kurz: InterCard AG) habe eine umfangreiche technologische Transformation hinter sich gebracht. Zusammengefasst entwickle und vermarkte der InterCard-Konzern Systeme für die Identifikation von Personen sowie Anwendungen und Lösungen auf der Basis von digitaler Identifikation. Hier liege der Kerngedanke zugrunde, wonach der Nutzer mit nur einer digitalen ID, also einer zentralen Registrierung, die Möglichkeit habe, alle von der InterCard Gruppe angebotenen Anwendungen zu nutzen.Die zentrale ID sei dabei mit einem Nachweismedium wie etwa einer Chipkarte, Schlüsselchip oder einer App verlinkt. So könnten beispielsweise für das bargeldlose Bezahlen im Shop, Kantine, Mensa, am Drucker, an der Fahrradbox oder am Schließfach die gleiche Identifikation genutzt werden und es finde eine Abrechnung von einem zentralen Guthabenkonto statt.Im Zuge der umgesetzten technologischen Transformation finde derzeit auch ein organisatorischer Wandel statt. Einzelne Gesellschaften seien bereits und würden noch zusammengelegt, mit dem Ziel, die Produktpalette unter einer Marke anzubieten und damit auch Cross-Selling-Potenziale zu heben und Synergien auf der Kostenseite zu nutzen. Dies sei insofern sinnvoll, da die nun umfangreiche Produktpalette der Gesellschaft mittlerweile verschiedene Aspekte abdecke, womit auch Kundenkreise abseits des universitären Umfelds gut angesprochen werden könnten.Zu der Unternehmensstrategie der InterCard AG gehöre derzeit die Migration der bestehenden Kunden auf das neue zentrale ID-Managementsystem. Hier könnten Cross-Selling-Potenziale gehoben werden, da viele bestehende Kunden nur einen Teil des InterCard-Produktspektrums im Einsatz hätten. Darüber hinaus plane die Gesellschaft zukünftig neue Märkte, wie etwa den Klinikmarkt, Behörden oder Unternehmen stärker zu adressieren. Auch die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten ins Ausland über die Schweiz hinaus werde derzeit konkret. Schließlich sei das anorganische Wachstum, welches in den vergangenen Geschäftsjahren erfolgreich umgesetzt worden sei, auch ein wichtiger strategischer Baustein.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 rechne der Analyst mit einem Umsatzanstieg auf 24,79 Mio. Euro, hauptsächlich durch den erstmaligen ganzjährigen Einbezug der in 2020 erworbenen IDpendant bedingt. Ergebnisseitig sollte die InterCard AG von einer tendenziellen Rentabilitätsverbesserung profitieren. Die Grundlage dafür biete das erwartet steigende margenstarke Bestandskundengeschäft, womit auch die Aufwendungen für den Eintritt in neue Märkte aufgefangen werden dürften. Bis 2024 rechne der Analyst mit einem Anstieg der EBITDA-Marge auf 9,9%, wobei in den Folgeperioden durchaus höhere EBITDA-Margen möglich seien.Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, vergibt das Rating "kaufen". Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells habe er einen fairen Unternehmenswert in Höhe von 21,83 Mio. Euro ermittelt was einem Kursziel in Höhe von 10,80 Euro entspreche. (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link