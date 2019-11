XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (20.11.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Aktienanalyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USA spricht laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) aus.Die Analysten von Mizuho Securities USA weisen auf erneute Preissenkungen von Intel in Bezug auf Cascade Lake hin. Für AMD bedeute das eine Herausforderung. Das knappe Skylake-Angebot habe Intel dazu veranlasst die Preise von Cascade Lake bei einigen Instanzen auf das gleiche Niveau abzusenken.Der Software-Support und die aggressiven Preise könnten Intel in eine gute Position bringen, um gegen AMD stark in Konkurrenz treten zu können.Um dem zuletzt gestiegenen Bewertungsniveau im Halbleietrsektor Rechnung zu tragen, hebt Analyst Vijay Rakesh das Kursziel für die Intel-Aktie von 60,00 auf 64,00 USD an.