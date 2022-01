Börsenplätze Intel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

45,695 EUR -0,77% (21.01.2022, 15:03)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

52,04 USD -2,95% (20.01.2022, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (21.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Halbleitern Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Intel baue für mehr als 20 Mrd. USD zwei Chipfabriken in den USA. Die Produktion auf Basis modernster Technologien in den Anlagen im US-Bundesstaat Ohio solle 2025 beginnen, wie der Halbleiter-Riese am Freitag mitgeteilt habe.Insbesondere angesichts der aktuellen Chipengpässe hätten US-Politiker zuletzt verstärkt gefordert, die Halbleiter-Produktion wieder stärker ins eigene Land zu bringen. Seit Jahrzehnten sei die Chipfertigung v.a. in Asien gebündelt. In Ohio solle auch für die Sicherheits- und Infrastruktur-Bedürfnisse der USA produziert werden, wie Intel angekündigt habe. Die mehr als 20 Mrd. USD habe der Konzern als anfängliche Investition bezeichnet.Intel suche aktuell auch nach einem Standort für ein geplantes neues Werk in Europa. Der US-Konzern vollziehe gerade einen strategischen Wandel: Statt nur eigene Chips zu produzieren, wolle Intel verstärkt auch als Auftragsfertiger für andere Anbieter auftreten. Dabei sollten die Fabriken in Ohio ebenfalls helfen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link