Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (26.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Intel habe am Donnerstagabend die Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Umsatz und Gewinn hätten zwar die Erwartungen der Analysten übertreffen können - doch der Ausblick habe enttäuscht. Der Chip-Hersteller habe die Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Die Aktie sei nachbörslich rund sieben Prozent gefallen.Das Zahlenwerk für das erste Quartal unter CEO Bob Swan habe die Anleger noch überzeugen können. Der Umsatz sei leicht auf 16,06 Milliarden Dollar gestiegen - erwartet worden seien 16,02 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie von 0,89 Dollar habe die Erwartungen der Analysten von 0,87 Dollar ebenfalls leicht übertreffen können.Der Umsatz bei Server-Prozessoren sei im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar gesunken. Intel sehe den Grund unter anderem im schwächeren Wirtschaftswachstum in China.Bei PC-Prozessoren habe es dagegen ein Umsatzplus von vier Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar gegeben - obwohl Intel mit sinkenden Stückzahlen zu kämpfen gehabt habe. Hier schlage sich der Konkurrenz-Kamp mit AMD durch. Intel könne ein Umsatz-Debakel hier jedoch abwenden, indem man sich auf das teure High-End-Segment konzentriert habe - hier habe AMD Intel nur wenig entgegenzusetzen.Intel rechne nun für das gesamte Jahr mit einem Gewinn pro Aktie von 4,14 Dollar bei 69 Milliarden Dollar Umsatz. Zuvor seien Erlöse von 71,5 Milliarden Dollar und ein Gewinn pro Aktie von 4,35 Dollar erwartet worden.Intel habe zudem klargestellt, dass der Konzern aus dem Geschäft mit Smartphone-Modems ausgestiegen sei, weil der wichtige Kunde Apple seinen Patent-Streit mit dem Konkurrenten QUALCOMM beigelegt habe. Nach dieser Einigung habe Intel keinen Weg gesehen, in dem Markt profitabel zu agieren. Damit würden hohe Kosten für die Entwicklung entfallen. Intel erwarte, hier Einsparungen von rund einer Milliarde Dollar.Die langfristige Intel-Story bleibe intakt, auch wenn sich die bekannten Probleme rund um China-Schwäche, NAND-Chips und die 10nm-Produktion länger ziehen würden als erwartet. Allerdings sollten Anleger den Konkurrenten AMD genau beobachten. Verliert Intel weiter Marktanteile, womöglich auch bei Server-Chips, kann es brenzlig werden, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2019)