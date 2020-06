XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

55,96 EUR (10.06.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

63,87 USD +1,32% (10.06.2020)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (11.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Intel: Kaufwelle ausbaufähig - ChartanalyseWer in der Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in den vergangenen Wochen vornehmlich Rangetrading betrieben hat, dürfte dabei relativ glücklich gewesen sein, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Zwar zeige sich in der Aktie seit Mitte März ein Aufwärtstrend, dieser sei aber größtenteils von nur kurzen Kaufwellen mit anschließenden Konsolidierungen auf höherem Niveau geprägt gewesen. In diesem Umfeld seien die Bullen aktuell darum bemüht, etwas mehr Druck zu machen und einen neuen Aufwärtsimpuls zu starten. Dafür sei die kleine Konsolidierung zum Monatswechsel bullisch verlassen worden.AusblickMit etwas Glück könnte sich die aktuelle Kaufwelle in der Intel Aktie beschleunigen. Treffe dies zu, wären in den nächsten Tagen Gewinne auf 68-69,29 USD möglich. Dort treffe man auf die nächsten Widerstände, dem dann relativ schnell das Allzeithoch bei 75,18 USD als weiteres Ziel folge. Trotz der aktuellen Chancen auf eine Rallybeschleunigung könnten die Käufer sich noch nicht in Sicherheit wiegen. Ein Rückfall in die alte Konsolidierung um 62 USD wäre ein erstes Achtungszeichen. Werde dann auch noch der gesamte Supportbereich bis hin zu ca. 60 USD bärisch gebrochen, dürften alle Alarmglocken läuten. Abgaben bis auf 56 USD würden dann zunehmend wahrscheinlich. (Ausgabe vom 11.06.2020)Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:55,40 EUR -1,18% (11.06.2020, 08:51)