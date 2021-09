Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Halbleitern Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Der US-Halbleiterhersteller Intel wolle bis Jahresende bekannt geben, wo auf dem europäischen Festland er bis 2030 acht große Chip-Fabriken bauen werde. Das habe Vorstandschef Pat Gelsinger der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt. Derzeit gebe es etwa zehn Standort-Kandidaten, darunter mehrere in Deutschland.Gelsinger habe sich deshalb bereits mit Vertretern der EU-Kommission getroffen und sei in den vergangenen drei Tagen zweimal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammengekommen.Intel habe am Dienstag bei der Automesse IAA Mobility Investitionen von bis zu 80 Milliarden Euro in Europa angekündigt. Davon sollten aber rund 30 Prozent durch öffentliche Beihilfen gedeckt werden, habe Gelsinger nun im Interview mit der "FAZ" gesagt.Diese staatliche Unterstützung sei notwendig, um im Wettbewerb vor allem mit den asiatischen Konkurrenten bestehen zu können. Gelsinger habe zudem klar gemacht, dass es sich für Intel "auch rechnen" müsse, wenn der US-Konzern "die neuesten Chiptechnologien" nach Europa bringe.Möglich sei, dass auch die Konkurrenz wie AMD ihre Chips künftig bei Intel fertigen lassen werde, um die geopolitischen Risiken durch den Bau von neuen Prozessoren in Asien zu umgehen. Gelsinges kluge Strategie sollte sich somit langfristig auszahlen.Die Intel-Aktie gehöht auf die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2021)Mit Material von dpa-AFX