Xetra-Aktienkurs Intel-Aktie:

52,00 EUR -1,40% (02.12.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

52,21 EUR -0,93% (02.12.2019, 18:02)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

57,78 USD -0,47% (02.12.2019, 18:07)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (02.12.2019/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten Vivek Arya von BofA Merrill Lynch Research:Vivek Arya, Aktienanalyst von BofA Merrill Lynch Research, spricht im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) aus.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research halten die Konsensprognosen für 2020 für deutlich zu niedrig. 2019 sei das zweite Jahr in Folge, in dem Intel Corp. im Jahresvergleich Umsatzwachstum erziele und die Vergleichsunternehmen aus dem Sektor übertrumpfe. Dieser Trend dürfte sich in 2020 wiederholen.Zudem habe Intel an der Kostenstruktur gearbeitet und die operativen Ausgaben in den angemessenen Umfang gepresst. Darüber hinaus sei als gewichtiger positiver Faktor auch das gewaltige Aktienrückkaufprogramm zu nennen.Analyst Vivek Arya setzt das Kursziel für die Intel-Aktie von 65,00 auf 70,00 USD herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: