Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

49,095 EUR +4,74% (14.01.2021, 17:45)



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

49,355 EUR +4,99% (14.01.2021, 17:29)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

59,84 USD +5,07% (14.01.2021, 17:31)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Deutschland Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (14.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Bei Intel würden sich die Ereignisse überschlagen. Der Chiphersteller habe das Aus des CEO Robert Swan angekündigt, mit den vorläufigen Q4-Zahlen voll überzeugt und ein Statement zu der Problematik bei der Chipproduktion angekündigt. Die Aktie habe darauf einen riesigen Sprung gemacht. Das sollten Anleger jetzt achten.Bei der Intel-Aktie sei es bereits seit Mitte Dezember wieder richtig gut gelaufen. An der massiven Unterstützungszone, die zwischen 43 und 45 Dollar verlaufe, sei es zu einem kräftigen Rebound gekommen. Während des steilen Anstiegs habe der Titel sogar die Kurslücke geschlossen, die er am 23. Oktober zwischen 48,67 und 53,07 Dollar aufgerissen habe.Mit dem jüngsten Kurssprung habe das Papier nicht nur den massiven Widerstand an der 200-Tage-Linie bei 53,45 Dollar geknackt, sondern habe in einem Zug das riesige Gap (zwischen 52,18 und 59,98 Dollar) von Ende Juli geschlossen. Im Moment sei die Aktie stark überhitzt, sodass Rücksetzer bis an die Unterstützung bei rund 56 Dollar zu erwarten seien. Könne sich der Kurs jedoch in den nächsten Tagen darüber halten, dürfte die dynamische Aufwärtsbewegung bis an dem Widerstand am Juni-Hoch bei 65,11 Dollar weitergehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: