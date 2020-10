Börsenplätze Intel-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

45,80 EUR -0,76% (14.10.2020, 16:50)



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

45,87 EUR +0,12% (14.10.2020, 17:06)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

53,895 USD +0,12% (14.10.2020, 16:55)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (14.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Das Chartbild der Intel-Aktie helle sich endlich wieder auf. Zuletzt habe die Verzögerung vom Produktionsstart der neuen Prozessorreihe den Wert unter Druck gesetzt. Der Schock bei den Anlegern scheine sich jetzt wieder gelegt zu haben. Die Aktie zeige sich nun von ihrer starken Seite und klettere nach oben."Der Aktionär" habe bereits über die Keilformation bei der Intel-Aktie berichtet. Die damals vermutete Aufwärtsbewegung bis 53 Dollar sei nun sogar übertroffen worden.Denn am Montag habe der Wert die Keilformation aufgelöst, die er seit Ende Juli ausgebildet habe. Er habe dabei die obere Begrenzungslinie bei 53,30 Dollar durchbrochen und damit ein starkes Kaufsignal generiert.Aktuell stehe der Kurs knapp unter der 100-Tage-Linie, die bei 54,49 Dollar verlaufe. Werde diese in den folgenden Tagen nachhaltig überwunden, sei eine weitere dynamische Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Dann sei sogar damit zu rechnen, dass die Kurslücke, die zwischen 52,18 Dollar und 59,98 Dollar aufgerissen worden sei, geschlossen werde.Langfristige Anleger sollten dagegen abwarten, wie sich die Problematik bei der geplanten Prozessorreihe entwickelt, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link