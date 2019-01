Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (10.01.2019/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Intel habe auf der Consumer Electronics Show gleich vier verschiedene 10nm-Produkte vorgestellt und plane eine großangelegte Offensive zur Eroberung des 5G-Marktes. Besser könne die Konzernführung nicht demonstrieren, dass es auch ohne CEO an der Spitze weiter voran gehe. Die guten Nachrichten würden die Intel-Aktie antreiben.Der Chip-Markt helle sich dank positiver Analystenstudien und Aussagen im Umfeld der CES auf. In diesem Marktumfeld scheine die Intel-Aktie einen Boden im Bereich 44 USD gefunden zu haben. Der Abwärtstrend bleibe allerdings weiterhin intakt und die 200-Tage-Linie bei 49,50 USD markiere einen wichtigen Widerstand, den es noch zu überwinden gelte. Die Intel-Aktie gehöre auf die Wachtlist, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Intel-Aktie:41,23 EUR -1,22% (10.01.2019, 09:55)Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:41,20 EUR -0,84% (10.01.2019, 10:05)