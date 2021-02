Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (05.02.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Intel: Chance auf Rally - ChartanalyseDie Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) befindet sich seit dem Hoch bei 69,29 USD aus dem Januar 2020 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung habe sich die Intel-Aktie zweimal dem wichtigen Unterstützungsbereich um 42,76 bis 42,04 USD angenähert, sei aber beide Mal knapp darüber nach oben abgedreht. Die letzte Annäherung sei Ende Oktober 2020 erfolgt. Seitdem ziehe der Aktienkurs wieder an. Mitte Januar 2021 habe der Wert seinen Abwärtstrend seit Januar 2020 erreicht. Es sei sogar zu einem kurzen Ausbruch über diesen Trend gekommen, der aber wieder an ein kurzfristiges log. 50% Retracement abverkauft worden sei. Dort sei die Aktie wieder nach oben gedreht und sei gestern über dem Abwärtstrend seit Januar 2020 geschossen.Damit habe die Intel-Aktie die Chance auf eine weitere Rally. Diese Rally könnte in den nächsten Tagen zu Gewinnen bis 63,70-63,95 USD und später bis 69,29 USD führen. Sollte ein Ausbruch über dieses Hoch gelingen, dann wäre ein Anstieg in Richtung des Allzeithochs aus dem Jahr 2000 bei 75,81 USD möglich. Sollte der Aktienkurs aber unter das gestrige Tagestief bei 57,19 USD abfallen, dann wäre der Ausbruchsversuch erneut gescheitert. Abgaben in Richtung 53,79 bis 52,68 USD würden kurzfristig drohen. (Analyse vom 05.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link