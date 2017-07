Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (29.06.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktie: Trendwende gestartet - ChartanalyseEs ist soweit - Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) steuert im Laufe dieser Handelswoche eine wichtige Horizontalunterstützung aus 2016 an, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Handelsspanne decke seit Ende 2014 einen Bereich zwischen 24,87 sowie 38,45 US-Dollar in der Intel-Aktie ab. Bis Mitte letzten Jahres sei die gesamte Breite seitens der Marktteilnehmer genutzt worden, seither aber spiele das Kursgeschehen zwischen 33,50 und 38,45 US-Dollar mit wöchentlich wechselnden Trendverläufen ab. In dieser Handelswoche hätten die Notierungen schließlich auf das seit grob Mitte 2016 bestehende Unterstützungsniveau von 33,50 US-Dollar zurückgesetzt und hätten im gestrigen Handel sogar einen deutlichen Turnaround zur Oberseite vollzogen. Dies impliziere eine weitere Erholungswelle an den nächst höher gelegenen Widerstandsbereich und könne daher hervorragend auf der Long-Seite nachgehandelt werden. Aber auch der relativ kurze Investitionszeitraum spiele eine große Rolle, dadurch sinke nämlich das Ausfallrisiko merklich.Die deutlichen Zugewinne im Mittwochshandel würden auf eine kurzfristige Gegenbewegung hindeuten, die zunächst bis in den runden Bereich von 35,00 US-Dollar aufwärts führen dürfte. Spätestens an den gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 bei derzeit 35,50 US-Dollar ist jedoch wieder mit signifikanten Gewinnmitnahmen seitens der Marktteilnehmer zu rechnen, wodurch auch der Trade an dieser Stelle endet, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 29.06.2017)XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:29,64 EUR -0,80% (29.06.2017, 16:08)Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:29,639 EUR -1,32% (29.06.2017, 16:27)