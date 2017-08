Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.





New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Hans Mosesmann vom Investmenthaus Rosenblatt Securities in Bezug auf die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) weiterhin eine Verkaufsempfehlung aus.Der Umstand, dass Stacy Smith, ein Urgestein bei Intel Corp, im Januar aus dem Unternehmen ausscheiden werde, sei in höchstem Maße negativ, so die Analysten von Rosenblatt Securities. Mr. Smith habe direkte Sicht auf den CEO-Posten bei Intel gehabt. Die relative Teilnahmslosigkeit des Marktes ob dieser Nachricht sei überraschend, vor allem da Smith seine Karriere noch nicht beende.Die Vorstellung, dass der angekündigte Abschied nichts mit der Geschäftsentwicklung bei Intel zu tun habe, sei naiv. Auf dieser Ebene passiere im Silicon Valley nichts per Zufall. Der Abgang passiere zu einer Zeit, in dem sich dem Unternehmen höchst bedeutsame Gelegenheiten bieten und zugleich die größten Bedrohungen lauern würden.In ihrer Intel-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Rosenblatt Securities die Coverage mit einem "sell"-Votum.XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:29,42 EUR +0,05% (24.08.2017, 15:32)Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:29,48 EUR +0,51% (24.08.2017, 15:43)