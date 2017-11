Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (01.11.2017/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) von 40 auf 49 USD.Der US-Konzern habe im dritten ein überraschendes Umsatzwachstum von 2,4% verzeichnet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Nettoergebnis sei dank niedrigerer Kosten und eines Sondergewinns deutlich gestiegen. Den Ausblick für 2017 habe Intel zum dritten Mal überraschend angehoben. Friebel habe seine EPS-Prognosen nach oben revidiert. Mittelfristig sei er optimistisch für Intel und sehe den US-Konzern als gut aufgestellt an. Einem deutlicheren Aufwärtspotenzial der Intel-Aktie stege allerdings die realtiv hohe Bewertung entgegen, und dass der Halbleitermarkt in 2018 deutlich weniger dynamisch wachsen werde als noch in 2017.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Intel-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 40 auf 49 USD angehoben. (Analyse vom 01.11.2017)Xetra-Aktienkurs Intel-Aktie:39,80 EUR +4,56% (01.11.2017, 17:35)