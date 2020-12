Tradegate-Aktienkurs Integra Resources-Aktie:

3,03 EUR +0,66% (10.12.2020, 10:55)



NYSE-Aktienkurs Integra Resources-Aktie:

3,64 USD +5,20% (09.12.2020)



ISIN Integra Resources-Aktie:

CA45826T3010



WKN Integra Resources-Aktie:

A2P8K9



Ticker-Symbol Integra Resources-Aktie Deutschland:

IRVA



NYSE Ticker-Symbol Integra Resources-Aktie:

ITRG



Kurzprofil Integra Resources Corp.:



Integra Resources Corp. (ISIN: CA45826T3010, WKN: A2P8K9, Ticker-Symbol: IRVA, NYSE Ticker-Symbol: ITRG) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Exploration von Grundstücken mit dem Potenzial für Basismetall, Gold und andere Mineralrohstoffe. Integra Resources Corp. hält entweder direkt oder über eine Joint-Venture-Partnerschaft Anteile an Explorationsgrundstücken in Ontario und Quebec, Kanada. Das Unternehmen hält Bergbauansprüche in der Township Halle, Quebec. Die Ansprüche von Integra Resources Corp. schließen sich an die südöstliche Ecke des Joint-Venture-Grundstücks Mag Copper/Richmond Minerals in der Halle Township nahe Belleterre, Quebec, an. (10.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Integra Resources-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Integra Resources Corp. (ISIN: CA45826T3010, WKN: A2P8K9, Ticker-Symbol: IRVA, NYSE Ticker-Symbol: ITRG) unter die Lupe.Während Gold sich nach wie vor schwertut, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren und der Goldpreis gestern deutlich nachgegeben habe, habe eine Goldaktie zulegen können. Der Grund: Der Konzern habe sehr starke Bohrergebnisse veröffentlicht. Der CEO habe in einem Video sogar davon gesprochen, dass es vermutlich die stärksten Bohrergebnisse seien, die der Konzern je herausgegeben habe.Die Rede sei von Integra Resources. Der Konzern entwickle das DeLamar-Projekt in Idaho/USA, eine ehemals produzierende Mine, die von Kinross betrieben worden sei. Zu dem Projekt gehöre auch das angrenzende Florida Mountain-Projekt. Und genau daher würden auch die jüngsten Bohrergebnisse stammen, die die Aktie gestern beflügelt hätten. Der Konzern habe bei Bohrungen 4,53 Gramm Gold und 262,67 Gramm Silber über einen Abschnitt von 85,35 Meter getroffen - das entspreche 7,91 Gramm Gold-Äquivalent. Besonders spannend: Die Mineralisierung beginne bereits zwei Meter unter der Oberfläche. Neben diesem Blockbuster-Resultat habe es aber noch weitere Bohrergebnisse gegeben, die für den Konzern vielleicht sogar noch spannender seien. So habe man die Mineralisierung südlich der schon bekannten Ressource weitern können. Zudem sehe es danach aus, als ob sich das Goldvorkommen auch in der Tiefe fortsetze.Es gebe zahlreiche Explorationsunternehmen im Goldsektor - doch nur wenige hätten die Chance, einmal eine produzierende Mine zu werden. Schätzungen würden davon ausgehen, dass eins von 100 Unternehmen den Sprung zum Produzenten schaffe. Das DeLamar-Projekt in Idaho erfülle praktisch alle Kriterien, die es zu einer potenziell produzierenden Mine machen würden. Die Ressource dürfte in Richtung fünf Millionen Unzen gehen. Das Genehmigungsverfahren sei in Idaho geregelt und halte kaum Überraschungen parat und das politische Risiko sei kaum vorhanden. Im vierten Quartal 2021 wolle der Konzern eine Pre-Feasibility Study, also eine Machbarkeitsstudie für das Projekt vorlegen. Anschließend gehe es in die Genehmigungs- und Finanzierungsphase. Und wer wisse, vielleicht habe der Übernahmeappetit der großen Konzerne bis dahin wieder zugenommen. Dann kann Integra auch relativ rasch zum Übernahmeziel werden, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2020)Börsenplätze Integra Resources-Aktie: