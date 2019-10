Xetra-Aktienkurs Instone-Aktie:

19,00 EUR +1,60% (07.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Instone-Aktie:

19,02 EUR +0,85% (07.10.2019, 22:26)



ISIN Instone-Aktie:

DE000A2NBX80



WKN Instone-Aktie:

A2NBX8



Ticker-Symbol Instone-Aktie:

INS



Kurzprofil Instone Real Estate Group AG (IRE):



Instone Real Estate (ISIN: DE000A2NBX80, WKN: A2NBX8, Ticker-Symbol: INS) ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler und im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger mit Vermietungsabsicht und institutionelle Investoren. In 28 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind rund 330 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 30. Juni 2019 umfasste das Projektportfolio 47 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 5,1 Mrd. Euro und mehr als 11.500 Einheiten. (07.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Instone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Instone Real Estate Group AG (ISIN: DE000A2NBX80, WKN: A2NBX8, Ticker-Symbol: INS) unter die Lupe.Immobilienaktien würden im Niedrigzinsumfeld weiterhin sehr gefragt bleiben. Auch das Papier des Projektentwicklers Instone Real Estate Group befinde sich aktuell in einer spannenden charttechnischen Lage. Die Aktie des Essener Unternehmens notiere nur knapp unter der 200-Tage-Linie. Sollte diese Hürde genommen werden, dann sollte die Instone-Aktie erst einmal in Richtung 20 Euro laufen. Anschließend seien aber Kurse von bis zu 22,80 Euro möglich, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.10.2019)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Instone-Aktie: