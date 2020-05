Nasdaq-Aktienkurs Inovio-Aktie:

14,75 USD +10,49% (29.05.2020, 22:00)



ISIN Inovio-Aktie:

US45773H2013



WKN Inovio-Aktie:

A115GK



Ticker-Symbol Inovio-Aktie Deutschland:

GBMB



NASDAQ-Symbol Inovio-Aktie:

INO



Kurzprofil Inovio Pharmaceuticals:



Inovio Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US45773H2013, WKN: A115GK, Ticker-Symbol: GBMB, NASDAQ-Symbol: INO) ist ein Biotechnologieunternehmen aus den USA, das sich mit der Entwicklung von Desoxyribonukleinsäure (DNA)-Immuntherapien und Impfstoffen zur Behandlung und Prävention von Krebs und Infektionskrankheiten beschäftigt. (31.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Inovio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Inovio Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US45773H2013, WKN: A115GK, Ticker-Symbol: GBMB, NASDAQ-Symbol: INO) unter die Lupe.Rund um den Globus laufe die Forschung an potenziellen Covid-19-Impfstoffen auf Hochtouren. Aber in den kommenden Wochen und Monaten sollte sich die Spreu vom Weizen trennen. Denn die aussichtsreichsten Unternehmen wie Moderna, BioNTech oder Novavax würden den Anlegern klinische Daten vorlegen.Unter den wesentlich kleineren Impfstoff-Entwicklern befinde sich Inovio Pharmaceuticals. Wie die Gesellschaft vor Kurzem mitgeteilt habe, seien die jüngsten präklinischen Tierversuche mit dem potenziellen Corona-Impfstoff INO-4800 erfolgreich verlaufen. Und schon im Juni dürfte es auch erste Ergebnisse von den Tests am Menschen geben. Aktuell rate "Der Aktionär" von einem Einstieg bei Inovio ab. Der Wert eigne sich allenfalls für hartgesottene Zocker, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.05.2020)Börsenplätze Inovio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Inovio-Aktie:13,30 EUR +9,92% (29.05.2020, 22:26)