10,70 EUR -26,21% (28.09.2020)



12,45 USD -26,51% (28.09.2020)



US45773H2013



A115GK



GBMB



INO



Inovio Pharmaceuticals:



Inovio Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US45773H2013, WKN: A115GK, Ticker-Symbol: GBMB, NASDAQ-Symbol: INO) ist ein Biotechnologieunternehmen aus den USA, das sich mit der Entwicklung von Desoxyribonukleinsäure (DNA)-Immuntherapien und Impfstoffen zur Behandlung und Prävention von Krebs und Infektionskrankheiten beschäftigt. (28.09.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Inovio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Inovio Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US45773H2013, WKN: A115GK, Ticker-Symbol: GBMB, NASDAQ-Symbol: INO) unter die Lupe.Was für ein Schock: Der US-Corona-Impfstoff-Hoffnungsträger Inovio könne die geplante Wirksamkeitsstudie seines Corona-Impfstoffkandidaten vorerst nicht starten. Wie am heutigen Montag bekannt geworden sei, habe die US-Gesundheitsbehörde weitere Informationen zur Studie der Phase 2/3 angefordert. Die Aktie müsse daraufhin massive Kursverluste hinnehmen. Am Nachmittag verliere das Papier an der Heimatbörse in den USA mehr als 30 Prozent. Derzeit notiere die Aktie bei 11,74 Dollar. Im Hoch Ende Juni habe ein Anteil noch fast das Dreifache gekostet.Nun gelte es, dass Inovio möglichst schnell die entsprechenden Fragen der FDA zufrieden stellend beantworten könne. Dies solle in den kommenden Wochen erfolgen. Anschließend habe die Behörde 30 Tage Zeit, um über den Studienstart zu entscheiden.Die jüngste Entwicklung bei Inovio verdeutliche wieder einmal, wie risikoreich ein Investment in kleine Biotech-Aktien sein könne. Gerade bei Unternehmen mit wenig Projekten in der Pipeline sorge ein solcher Rückschlag für immense Ausschläge nach unten. Bei Pharmawerten wie AstraZeneca oder Johnson & Johnson würde dies auch für Kursrücksetzer sorgen, aber natürlich nicht in einem derartigen Ausmaß. Ebenfalls erheblich breiter aufgestellt seien die weiteren Impfstoff-Hoffnungsträger BioNTech und Moderna Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link