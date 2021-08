Hinzu komme, dass die Unternehmen "geliefert" hätten: Ihre Gewinne hätten fast durchgehend die ohnehin schon hochgesteckten Erwartungen übertroffen. Gleichzeitig hätten im August vor allem die europäischen Märkte seitwärts tendiert. Gestiegene Gewinne einerseits und nicht gestiegene Börsenkurse andererseits würden ergeben, dass Aktien relativ etwas günstiger geworden seien.



Vergleiche man die Aktienmärkte in den USA und in Europa miteinander, dann spreche das Momentum für die USA. Die Stärke des US-Aktienmarkts habe sich in den letzten Jahren manifestiert und werde sich aufgrund der politischen Lage in Europa kaum ändern. Eher müsste man hinter die Wettbewerbsfähigkeit Europas in den kommenden Jahren ein Fragezeichen setzen.



Ernsthafte Alternativen zu Aktieninvestments seien derzeit nicht erkennbar. Für Unternehmensanleihen mit mittlerer Bonität und Laufzeit seien derzeit Negativzinsen zu zahlen. Damit würden sie nun vorerst als solides Investment und Portfoliostabilisator wegfallen. Energie, Frachtraten, Stahl, Holz, Immobilien und Rentenpapiere - alles werde teurer. Auch wenn die Inflation wieder abflache, wofür es in den USA schon die ersten Anzeichen gibt, wird uns die Knappheit vieler Dinge noch eine Weile begleiten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Zumindest bei Aktien würden die Gewinne jedoch nachwachsen und die Kurse unterlegen.



Somit würden Aktien die beste Wahl bleiben, um sich gegen Inflation und Negativzins zu wappnen. Wer eine hohe Gewichtung in Aktien gehabt habe, habe bisher richtig gelegen. Ebenso richtig sei es zuletzt gewesen, einige Gewinnen mitzunehmen. In den kommenden Wochen sollten sich jedoch wieder Gelegenheiten zum Einstieg bieten. (31.08.2021/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben sich in den letzten Wochen bemerkenswert robust gezeigt, so Rainer Weyrauch, Mitglied des Managementgremiums für die Vermögensverwaltungen und Leiter der Niederlassung Köln der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.Traditionell seien die Sommermonate an den Börsen eher etwas unruhig. Dieses Jahr hätten die Anleger aber schon kleine Korrekturen für den Einstieg genutzt oder um nachzukaufen.