EU-Währungshüterin Christine Lagarde sehe diese Gefahr offenbar noch nicht als relevant an. Im Gespräch mit CNBC habe die Juristin davon gesprochen, von der starken Erholung der Wirtschaft und der Inflation überrascht worden zu sein, aber dass sich die Energiepreise nun in 2022 "stabilisieren" sollten.



Brancheninsider würden das teils anders sehen. Der CEO der Deutsche Rohstoff AG rechne mit Aufwärtsdruck beim Ölpreis im Jahr 2022 auf bis zu 100 USD. Im Teams-Call mit dem "AKTIONÄR Hot Stock Report" habe Volkswirt Dr. Thomas Gutschlag vor zwei Wochen gesagt, es sei seinem Gefühl nach "irrsinnig", dass die EZB entschlossene Zinsschritte gegen die Euro-Entwertung bisher quasi ausgeschlossen habe.



Bezeichnend: In Kommentaren auf Twitter unter dem offiziellen EZB-Account würden sich vermehrt Menschen mischen, die Vertrauen in den Euro verloren hätten und Alternativen wie den umstrittenen Bitcoin vorschlagen würden.



Auch Wolburg sehe "gute Gründe" für die Annahme, dass der Kaufkraftverlust weitergehe: "Die Inflation im Euroraum stieg im Dezember auf 5,0 Prozent und wird auch 2022 meist deutlich über dem Zielwert liegen. Mittelfristig werden der grüne Übergang und die schrumpfende Erwerbsbevölkerung, wenn die ‚Baby Boomer‘ den Arbeitsmarkt verlassen, zu einer strukturell höheren Inflation beitragen. ( ) Daher wird die EZB ihren geldpolitischen Kurs anpassen müssen."



Ende 2021 habe die EZB auf Nachfrage des "Aktionärs" in einer Antwort noch betont, dass es wichtig sei, eine nachhaltige Erholung der Wirtschaft zu unterstützen. Doch Hoffnungen auf niedrige Inflationsraten hätten sich bisher nicht erfüllt, was eines Tages ein Handeln und eine Korrektur der Politik nötig machen dürfte - was wiederum deutliche Auswirkungen auf den Aktienmärkt haben könnte. (02.02.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Inflation, Zinsen und Aktien sind untrennbar miteinander verbunden, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Und nichts beschäftige die Menschen in diesen Tagen so, wie der schnelle Verlust der Kaufkraft des Euros. Einer Allensbach-Umfrage zufolge hätten die Deutschen mehr Angst vor der Inflation als vor der Corona-Krise oder unkontrollierten Zuwanderung. Nachdem die FED nun erste Schritte zum Schutz der Dollar-Kaufkraft angekündigt habe, würden sich die Blicke auf die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag richten."Die EZB muss nun dringend nachziehen, um ( ) einer Lohn-Preis-Spirale entgegenzutreten", so der Präsident des Bundesverbandes Großhandel Dirk Jandura zu Reuters. Auch Dr. Martin Wolburg von Generali Investments sehe, "dass der Lohndruck außergewöhnlich hoch ist, so dass dies letztlich zu einem weiteren Aufwärtsdruck auf die Inflation führt."