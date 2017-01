Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Für dieses Jahr ist mit einer Inflationsrate von knapp unter 2% in Deutschland und in der Euro-Zone zu rechnen, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.



Der aktuelle Anstieg der Inflationsraten sei jedoch kein Indiz für eine sich stabilisierende Inflationsdynamik, sondern eher ein Indiz für den Einfluss von einmaligen Effekten wie den Ölpreis. Wie nachhaltig der Inflationsanstieg sein werde, hänge vor allem von der Entwicklung der Lohnstückkosten ab.



Die Inflationsdynamik in der Euro-Zone habe sich seit der Finanzkrise grundlegend verändert. Dies habe weniger mit Deflationsrisiken zu tun. Vielmehr hätten hohe Arbeitslosenquoten und strukturelle Reformen die Dynamik der Lohnstückkosten verändert. Dies gelte vor allem für Spanien und Italien. Nur eine anhaltend gute Konjunktur werde in diesen Ländern wieder zu nachhaltig steigenden Löhnen führen. Ähnliches gelte für Frankreich. Kurzfristig sei zwar mit einem Anstieg der Inflationsrate zu rechnen, Sorgen über eine bevorstehende, eskalierende Inflationsrate in der Euro-Zone seien jedoch unangebracht. Auch in 2018 sollte die Inflationsdynamik deutlich unter 2% liegen. (31.01.2017/ac/a/m)