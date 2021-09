Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) unter die Lupe.Das Bundesgesundheits- und das Bundesforschungsministerium würden sechs Unternehmen, die an der Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 arbeiten würden, mit 150 Millionen Euro fördern. Wie beide Ministerien am Montag mitgeteilt hätten, sollten entsprechende Forschungsprojekte der Firmen AdrenoMed AG, Apogenix AG, Atriva Therapeutics GmbH, CORAT Therapeutics GmbH, InflaRX GmbH und der DRK Baden-Württemberg-Hesse GmbH unterstützt werden.Es gehe den Angaben zufolge um die Erforschung und Entwicklung sogenannter antiviraler Medikamente, die das Eindringen des Virus in die Zellen verhindern würden, um Arzneimittel, die einen schützenden Einfluss auf die Lungenfunktion hätten oder auch um Medikamente, die überschießende Immunreaktionen dämpften."Teilweise wurden die Arzneimittel bereits für die Behandlung anderer Erkrankungen wie Krebs oder Sepsis erforscht. Nun soll getestet werden, ob sie auch einen Effekt auf eine Covid-19-Erkrankung haben", habe es in einer Mitteilung geheißen. "Selbst bei flächendeckender Verfügbarkeit von Covid-19-Impfstoffen werden nicht alle Menschen eine Impfung erhalten können. Daher werden weitere wirksame Arzneimittel gebraucht, um Erkrankte zu behandeln", so Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU).Für die kleinen Biotech-Unternehmen sei die Förderung enorm wichtig. So auch für InflaRx aus Jena. Die Gesellschaft habe am Freitag nach rund 96 Millionen Euro auf die Börsenwaage gebracht. Im deutschen Handel schnelle der Biotech-Small-Cap um satte 30 Prozent nach oben.Auf Druck von kleinen Biotech-Gesellschaften wie InflaRx, die die Entwicklung von Corona-Medikamenten vorantreiben würden, habe die Bundesregierung nun reagiert. Denn nur mit Impfstoffen scheine die Corona-Pandemie nicht nachhaltig in den Griff zu kriegen. Ein wirksames Medikament sei ebenfalls enorm wichtig im Kampf gegen Corona.Die Aktie von InflaRx eignet sich nur für äußerst risikobewusste Anleger als kleine Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Bei der Aktie von Dermapharm sollten Anleger die Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 06.09.2021)Mit Material von dpa-AFX