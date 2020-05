EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe heute um 9:30 Uhr eine 30-minütige Q&A-Sitzung abgehalten. Die EZB-Chefin habe gesagt, dass das Szenario, das von "milden" wirtschaftlichen Schäden durch die Covid-19-Pandemie ausgehe, bereits überholt sei. Dieses Szenario gehe von einer Schrumpfung des BIP im Euroraum um 5% im Jahr 2020 aus. Die "mittleren" und "schweren" Szenarien seien jetzt wahrscheinlicher und würden von einem Rückgang um 8% bzw. 12% ausgehen. Dieselbe Botschaft sei von einem anderen EZB-Mitglied, Luis de Guindos, etwa eine Stunde später wiederholt worden. Im Großen und Ganzen sei Lagarde nicht besorgt über die hohe Verschuldung in der Eurozone und habe gesagt, sie erwarte keine weitere Euro-Schuldenkrise.



Der DAX überwinde eine wichtige Widerstandszone, die sich zwischen 11.450 Punkten und dem Fibonacci-Retracement von 61,8% des Ausverkaufs von Februar und März (11.600 Punkte) befinde. Der wiederkehrende Optimismus sowie das Fehlen klarer Vergeltungsmaßnahmen Chinas wegen des US-Angriffs auf Huawei oder der USA wegen des geplanten Gesetzentwurfs für Hongkong würden die Bären in Schach halten und die Indices steigen lassen. Der DAX nähere sich langsam dem Swing-Level von 11.875 Punkten. Die wichtigere Widerstandszone sei jedoch weit von den aktuellen Niveaus entfernt und bewege sich zwischen 12.450 Punkten und dem Fibonacci-Retracement von 78,6% (12.600 Punkte).



Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) habe sich mit der Bundesregierung endlich auf ein Rettungsabkommen geeinigt. Nach der Ankündigung habe es jedoch einigen Widerstand gegen die Vereinbarung gegeben. Der Vorstandsvorsitzende von Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF), der größten Billigfluggesellschaft Europas, habe gesagt, das Rettungsabkommen sei eine illegale Subvention für die deutsche Fluggesellschaft. Er habe hinzugefügt, die Vergabe staatlicher Beihilfen an die Lufthansa werde es anderen Fluggesellschaften erheblich erschweren, gegen die Flüge von und nach Deutschland zu konkurrieren. Der Vorstand habe erklärt, sein Unternehmen werde gegen die Vereinbarung Rechtsmittel einlegen. Die Einigung zwischen Deutschland und der Lufthansa müsse noch von der EU-Aufsichtsbehörde genehmigt werden.



Laut einem Bericht von Reuters plane Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), 480 Millionen EUR in den Börsengang von Farasis Energy zu investieren. Farasis sei ein chinesischer Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge. Die beiden Firmen hätten im vergangenen Jahr eine Vereinbarung über die Lieferung von Lithium-Ionen-Batterien getroffen und Farasis habe mit dem Bau einer Fabrik in Deutschland begonnen. Beide Unternehmen hätten es jedoch abgelehnt, den Reuters-Bericht zu kommentieren.



Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) habe bekanntgegeben, dass es eine Kapitalerhöhung von rund 1 Milliarde EUR beschlossen habe. Das Kapital werde um rund 4% durch die Ausgabe von Aktien erhöht, die später über eine Privatplatzierung verkauft werden sollten. Der Erlös werde zur Rückzahlung von Darlehen verwendet, die Infineon zur Finanzierung der Akquisition von Cypress Semiconductor aufgenommen habe. (27.05.2020/ac/a/m)





Es werde erwartet, dass die Europäische Kommission heute Nachmittag ihren eigenen Vorschlag für den Wiederaufbaufonds der EU vorstelle. Nach einem Leak habe sich allerdings die Aufwärtsbewegung beschleunigt. Eine deutsche Zeitung habe geschrieben, dass sich die Europäische Kommission für einen Fonds in Höhe von 750 Milliarden EUR mit 500 Milliarden EUR an Zuschüssen entschieden habe (im Gegensatz zu Darlehen müssten Zuschüsse nicht zurückgezahlt werden). Abgesehen davon habe Bloomberg berichtet, dass die EU-Kommission 500 Milliarden EUR an gemeinsamen Schulden ausgeben wolle. Die Einzelheiten würden wahrscheinlich am Nachmittag während der offiziellen Ankündigung bekannt gegeben.