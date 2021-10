Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

36,11 EUR +1,65% (07.10.2021, 11:02)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

36,165 EUR +2,06% (07.10.2021, 10:49)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (07.10.2021/ac/a/d)







Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Anziehende Inflation, Stromknappheit, Lieferkettenprobleme in wichtigen Industrien, ein möglicher Zinsanstieg, Evergrande - die Liste der Unsicherheitsfaktoren ist lang, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF).Kein Wunder, dass Anleger erst einmal den Fuß vom Gas nähmen. Auch bei Infineon seien Gewinne eingetütet worden. Zusätzlich belastet worden sei das Papier von schlechten Nachrichten aus Übersee. Der US-Chiphersteller Micron habe eine Umsatzwarnung für das laufende Quartal ausgegeben. Das Unternehmen erwarte nach eigenen Angaben Erlöse von 7,65 Mrd. Dollar - plus/minus 200 Mio. Dollar. Analysten seien im Durchschnitt bislang von 8,57 Mrd. Dollar ausgegangen. Grund sei der Engpass bei Materialien für die Chip-Produktion.Inzwischen aber hätten sich die Wogen geglättet - um 34 Euro hätten die Anleger wieder zugegriffen. Was sie aus der Reserve gelockt habe: Infineon rechne auch im kommenden Geschäftsjahr mit steigenden Umsätzen und Ergebnissen. Wie der Konzern anlässlich seines Investorentages in dieser Woche mitgeteilt habe, dürften die Erlöse 2021/22 im mittleren Zehnprozentbereich steigen. Gleichzeitig solle die operative Marge (Segmentergebnis) auf rund 20 Prozent zulegen. Dabei gehe Infineon von höheren Investitionen von 2,4 Mrd. Euro aus.Anhand vorläufiger Zahlen bestätigte der Halbleiterhersteller außerdem die Erwartungen für 2020/21: Demnach wurde im gerade zu Ende gegangenen Geschäftsjahr bei einem Umsatz von rund elf Mrd. Euro eine Segmentergebnis-Marge von mehr als 18 Prozent erreicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 39/2021)Börsenplätze Infineon-Aktie: