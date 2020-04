Infineon Technologies (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) habe gestern bekanntgegeben, dass das Unternehmen die endgültige Genehmigung der Aufsichtsbehörden für die Übernahme von Cypress Semiconductor (ISIN: US2328061096, WKN: 871117, Ticker-Symbol: CYP) erhalten habe. Das deutsche Unternehmen habe auch gesagt, dass die Finanzierung für den Abschluss der Transaktion bereits gesichert sei. Der Wert des Deals werde auf 10 Milliarden US-Dollar geschätzt.



Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) habe am Dienstag eine Erklärung zu den nächsten geplanten Maßnahmen inmitten der Flaute im Luftverkehr abgegeben. Das Unternehmen werde seine Flotten um 43 Flugzeuge verkleinern. Außerdem werde die Lufthansa den Betrieb bei einem ihrer Billigflieger, Germanwings, einstellen.



Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) habe seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückgezogen. Das Unternehmen habe gesagt, die schnelle Verbreitung des Coronavirus mache eine zuverlässige Prognose schwierig. Henkel habe jedoch gesagt, dass der organische Umsatz im ersten Quartal um 0,9 Prozent niedriger sein werde. Den Quartalsbericht wolle das Unternehmen am 11. Mai veröffentlichen.



Laut Bloomberg habe Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) im ersten Quartal 2020 einen Rückgang der weltweiten Auslieferungen um 15% verzeichnet. (08.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den gestrigen massiven Kursrückgängen an der Wall Street werden die Aktien in Europa am Mittwoch niedriger gehandelt, so die Experten von XTB.Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe 3,5% an Wert verloren und 0,16% tiefer abgeschlossen, nachdem sich die Coronavirus-Daten erneut verschlechtert hätten. Auch die heutige Erklärung der Eurogruppe, dass sich die Minister nicht auf Finanzierungsmaßnahmen hätten einigen können, habe die Risikoaversion erhöht. Die Nachricht habe einen Rückgang von 200 Punkten bei den DAX-Futures ausgelöst, bevor die europäische Handelssitzung eröffnet worden sei. Das Treffen werde jedoch morgen wieder aufgenommen, da nur ein Land (die Niederlande) noch nicht zugestimmt habe. Es sei sehr wahrscheinlich, dass eine Einigung über die Finanzierung erzielt werde.