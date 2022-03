Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

27,78 EUR -1,23% (15.03.2022, 15:15)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

27,805 EUR -0,75% (15.03.2022, 15:01)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (15.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die aktuelle Gemengelage bei dem deutschen Chipriesen habe es in sich. Anleger sollten jedoch weiter Ruhe bewahren. Neben der Corona-Krise und den Zinssorgen habe die Eskalation in der Ukraine samt den möglichen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft auf die Stimmung gedrückt. Zuletzt habe mit dem möglichen Mangel an Neongas ein weiteres potenzielles Problem die Runde gemacht.Der Branchenverband Semiconductor Industry Association (SIA), zu dem neben Chipherstellern wie Intel, NVIDIA und Samsung auch der Infineon gehöre, habe jedoch bereits nach der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 mit weiteren Bezugsquellen die Lieferketten diversifiziert, um die Abhängigkeit von einzelnen Zulieferern zu reduzieren.Auch bei Infineon zeige man sich entspannt: "Wir sehen derzeit keine Auswirkungen auf die Materialversorgung, die unsere Fertigung beeinträchtigen würde", heiße es aus der Infineon-Zentrale auf Anfrage des Aktionärs. "Das Procurement-Team von Infineon, das die Versorgung mit Rohmaterialien verantwortet, beobachtet die Entwicklungen kontinuierlich. Infineon verfolgt eine Multi-Sourcing-Strategie, um mögliche Risiken für unsere Lieferfähigkeit zu reduzieren. Wir haben zudem unsere Lagerbestände an potenziell betroffenen Rohstoffen bzw. Edelgasen erhöht."Von den 29 Experten, die sich mit näher mit der Infineon-Aktie beschäftigen würden, würden 25 zum Kauf raten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten betrage 46,90 Euro und liege damit mehr als 60% über dem aktuellen Niveau.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link